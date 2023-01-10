Евролига. «Црвена Звезда» – «Реал», «Монако» примет «Олимпиакос» и другие матчи

Сегодня в рамках 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги состоятся шесть матчей.

Сербская «Црвена Звезда» дома сыграет с испанским «Реалом», «Монако» примет греческий «Олимпиакос».

Регулярный чемпионат

Положение команд: Барселона Испания – 11-6, Монако Франция – 11-6, Баскония Испания – 11-6, Олимпиакос Греция – 11-6, Реал Испания – 11-6, Фенербахче Турция – 10-7, Маккаби Израиль – 9-7, Црвена Звезда Сербия – 9-8, – 9-8, Анадолу Эфес Турция – 9-8, Партизан Сербия – 8-9, Виртус Италия – 7-9, Валенсия – 7-10, Милан Италия – 6-11, Виллербан Франция – 6-11, Панатинаикос Греция – 6-11, Бавария Германия – 6-11, Альба Германия – 5-12.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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