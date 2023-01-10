Евролига. «Црвена Звезда» – «Реал», «Монако» примет «Олимпиакос» и другие матчи

Теги Жальгирис результаты Turkish Airlines EuroLeague Фенербахче Беко Олимпиакос Панатинаикос Баскония Альба Црвена Звезда MTS Реал EA7 Эмпорио Армани Милан Виртус Бавария Монако Баскетбол

Сегодня в рамках 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги состоятся шесть матчей.

Сербская «Црвена Звезда» дома сыграет с испанским «Реалом», «Монако» примет греческий «Олимпиакос».

Евролига

Регулярный чемпионат

Монако Монако  –  Олимпиакос Греция
Дата проведения
10 января, 21.00, «Салле Гастон Медесен»
Онлайн матча

Црвена Звезда MTS Сербия  –  Реал Испания
Дата проведения
10 января, 21.00, «Штарк Арена»
Онлайн матча

Альба Германия  –  EA7 Эмпорио Армани Милан Италия
Дата проведения
10 января, 22.00, «Мерседес-Бенц Арена»
Онлайн матча

Панатинаикос Греция  –  Фенербахче Беко Турция
Дата проведения
10 января, 22.30, «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
Онлайн матча

Бавария Германия  –  Баскония Испания
Дата проведения
10 января, 22.30, «Ауди Доум»
Онлайн матча

Виртус Италия  –  Жальгирис Литва
Дата проведения
10 января, 22.30, «Virtus Arena»
Онлайн матча

Положение команд: Барселона Испания – 11-6, Монако Франция – 11-6, Баскония Испания – 11-6, Олимпиакос Греция – 11-6, Реал Испания – 11-6, Фенербахче Турция – 10-7, Маккаби Израиль – 9-7, Црвена Звезда Сербия – 9-8, Жальгирис – 9-8, Анадолу Эфес Турция – 9-8, Партизан Сербия – 8-9, Виртус Италия – 7-9, Валенсия – 7-10, Милан Италия – 6-11, Виллербан Франция – 6-11, Панатинаикос Греция – 6-11, Бавария Германия – 6-11, Альба Германия – 5-12.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Канал Лазаря. Как греческий Гринч чуть не украл Новый год

Вау-эффект Халибертона, радужные перспективы «Орландо». Любимые игроки и команда декабря

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий