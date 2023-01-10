Евролига. «Црвена Звезда» – «Реал», «Монако» примет «Олимпиакос» и другие матчи
Сегодня в рамках 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги состоятся шесть матчей.
Сербская «Црвена Звезда» дома сыграет с испанским «Реалом», «Монако» примет греческий «Олимпиакос».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 10 января, 21.00, «Салле Гастон Медесен»
- Дата проведения
- 10 января, 21.00, «Штарк Арена»
- Дата проведения
- 10 января, 22.00, «Мерседес-Бенц Арена»
- Дата проведения
- 10 января, 22.30, «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
- Дата проведения
- 10 января, 22.30, «Ауди Доум»
- Дата проведения
- 10 января, 22.30, «Virtus Arena»
Положение команд: Барселона Испания – 11-6, Монако Франция – 11-6, Баскония Испания – 11-6, Олимпиакос Греция – 11-6, Реал Испания – 11-6, Фенербахче Турция – 10-7, Маккаби Израиль – 9-7, Црвена Звезда Сербия – 9-8, Жальгирис – 9-8, Анадолу Эфес Турция – 9-8, Партизан Сербия – 8-9, Виртус Италия – 7-9, Валенсия – 7-10, Милан Италия – 6-11, Виллербан Франция – 6-11, Панатинаикос Греция – 6-11, Бавария Германия – 6-11, Альба Германия – 5-12.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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