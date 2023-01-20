Адриатическая лига. «Сплит» – ФМП, «Морнар Бар» встретится с «Цибоной»

В пятницу, 20 января, в рамках регулярного чемпионата лиги хорватский «Сплит» примет сербский ФМП, черногорский «Морнар Бар» дома встретится с хорватской «Цибоной».

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Црвена Звезда Сербия – 13-1, Партизан Сербия – 13-2, Цедевита-Олимпия Словения – 11-2, ФМП Сербия – 11-4, Будучность Черногория – 9-6, Задар Хорватия – 8-7, Цибона Хорватия – 6-8, Студентски Центар Черногория – 6-8, Игокеа Босния и Герцеговина – 5-8, Мега Сербия – 6-10, Сплит Хорватия – 5-9, Морнар Бар Черногория – 4-10, Борац Чачак Сербия – 3-12, Скопье Северная Македония - 2-13.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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