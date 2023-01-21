Адриатическая лига. «Скопье» сыграет с «Будучностью»

В субботу, 21 января, в рамках регулярного чемпионата лиги северомакедонское «Скопье» сыграет с черногорской «Будучностью».

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Скопье – Будучность Дата проведения 21 января, 19.00, «Sportska sala Jane Sandanski» Онлайн матча

Положение команд: Црвена Звезда Сербия – 13-1, Партизан Сербия – 13-2, Цедевита-Олимпия Словения – 11-2, ФМП Сербия – 12-4, Будучность Черногория – 9-6, Задар Хорватия – 8-7, Студентски Центар Черногория – 6-8, Цибона Хорватия – 6-9, Игокеа Босния и Герцеговина – 5-8, Мега Сербия – 6-10, Сплит Хорватия – 5-10, Морнар Бар Черногория – 5-10, Борац Чачак Сербия – 3-12, Скопье Северная Македония - 2-13.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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