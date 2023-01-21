«Галатасарай» подписал Дарона Расселла

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«Галатасарай» усилил состав разыгрывающим Дароном Расселлом (24 года, 180 см).

Контракт рассчитан до конца сезона-23/24.

Расселл начинал нынешний сезон в «Морнар Баре». В матчах Адриатической лиги американец набирал 26,8 очка, 3,7 подбора и 7,3 передачи в среднем за игру.

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