«Галатасарай» подписал Дарона Расселла

« » усилил состав разыгрывающим (24 года, 180 см).

Контракт рассчитан до конца сезона-23/24.

Расселл начинал нынешний сезон в « ». В матчах лиги американец набирал 26,8 очка, 3,7 подбора и 7,3 передачи в среднем за игру.

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