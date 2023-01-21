Никола Йокич пропустил матч с «Индианой» из-за проблем с подколенным сухожилием

Центровой « » не вышел на площадку в матче против «Индианы» в пятницу из-за повреждения левого подколенного сухожилия.

Йокич пропускал одну игру на прошлой неделе, чтобы дать отдых беспокоящему его правому запястью. Он также пропустил три встречи в ноябре из-за попадания в протокол НБА по здоровью и безопасности.

Двукратный действующий MVP НБА оформлял трипл-даблы в пяти из последних шести матчей. В этом сезоне он набирает в среднем 25,1 очка, 11,0 подбора и 9,9 передачи за игру.

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