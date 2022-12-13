Лука Дончич получил технический за то, что кричал на собственного одноклубника
Разыгрывающий «Мэверикс» Лука Дончич получил технический во время матча с «Тандер» (121:114).
В третьей четверти судьи наказали Дончича за то, что он кричал на собственного одноклубника Дуайта Пауэлла в паузе игры.
Словенец в понедельник набрал 38 очков, 11 подборов и 8 передач.
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