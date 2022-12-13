Разыгрывающий «Мэверикс» получил технический во время матча с «Тандер» (121:114).

В третьей четверти судьи наказали Дончича за то, что он кричал на собственного одноклубника Дуайта Пауэлла в паузе игры.

Словенец в понедельник набрал 38 очков, 11 подборов и 8 передач.

Спасибо США за зимнее время, а баскетбольным богам – за здорового Энтони Дэвиса. Мои любимые игроки и команды ноября

«Байден отдал слишком много за нее». Американцам не сильно понравился обмен Бриттни Грайнер