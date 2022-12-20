Дончич не доиграл матч с «Миннесотой» из-за двух технических, сразу после него удалили Кидда

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Лидер «Мэверикс» Лука Дончич заработал удаление в матче с «Тимбервулвс» (106:116).

Словенец под занавес третьей четверти получил второй технический за споры с судьей. 

Вышедший на площадку главный тренер «Далласа» Джейсон Кидд начал высказывать претензии арбитру, за что также был удален.

Словенец набрал 19 очков, 6 подборов и 7 передач.

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