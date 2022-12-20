Лидер «Мэверикс» заработал удаление в матче с «Тимбервулвс» (106:116).

Словенец под занавес третьей четверти получил второй технический за споры с судьей.

Вышедший на площадку главный тренер « » начал высказывать претензии арбитру, за что также был удален.

Словенец набрал 19 очков, 6 подборов и 7 передач.

Еще недавно все требовали обмена Уэстбрука. Сейчас он повторяет рекорды Мэджика и Маггзи Богза, а «Лейкерс» не хотят его отпускать

«Ты же болельщик «Клипперс»? Похоже, они поимели нас обоих». Блэйк Гриффин уже давно готовится к карьере в стендапе