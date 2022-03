Ведущие «Inside The NBA» подарили Шаку на 50-летие торт с изображением Дуайта Ховарда

Коллеги Шакила О’Нила по шоу «Inside The NBA» в шутку подарили легендарному центровому на 50-летие торт с изображением в костюме Супермена.

Шак «случайно» уронил торт на пол дважды.

6 марта члену Зала слава Шакилу О’Нилу исполнится 50 лет.

Оказывается, Шакил О’Нил отказался от съемок в «Зеленой миле». И это спасло Джона Коффи, ведь актер из центрового получился никудышный

Inside the NBA crew delivers Shaq a special cake for his 50th birthday. pic.twitter.com/pOd1xV69K1