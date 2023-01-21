Дарвин Хэм – о матче с «Мемфисом»: «Такие победы придают правильный импульс»

Теги Лейкерс Мемфис НБА Дарвин Хэм Баскетбол

Главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм высказался о матче с «Мемфисом» (122:121), в котором калифорнийцам удалось вырвать победу на последних секундах.

«Такие победы придают правильный импульс. Парни были сильно расстроены после игры с «Сакраменто», но мы обсудили те аспекты, в которых должны стать лучше.

У нас не было бы шансов на успех, если бы не те настрой и желание, что были продемонстрированы командой», – заявил Хэм.

«Лейкерс» на данный момент идут 13-ми на Западе – 21-25. Замыкающий зону плей-ин «Финикс» имеет результат 22-24.

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1 комментарий

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Vagant
Расс в последних 5 играх:
24.0 PPG
7.6 RPG
6.2 APG
50% FG
39% 3P

Это его лучший отрезок из 5-и игр в составе ЛАЛ.
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