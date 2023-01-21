Разыгрывающий «Лейкерс» стал главным героем концовки матча с «Гризлис» (122:121) в Лос-Анджелесе.

За 13 секунд до сирены Шредер двумя попаданиями с линии сократил отставание «Лейкерс» до «-1» (119:120). Вскоре после ввода соперником мяча из-за боковой немец совершил перехват, выбив снаряд из рук , после чего устремился в быстрый отрыв и забросил с фолом (122:120).

Интересно, что у « » была возможность сравнять счет, но заработавший право на два штрафных в спасительной атаке бигмен реализовал лишь одну попытку (121:122).

На счету Денниса в пятницу 19 очков, 8 подборов, 8 передач и 3 перехвата.

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