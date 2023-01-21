Деннис Шредер на последних секундах перехватил мяч у Бэйна и забросил победный мяч с фолом
Разыгрывающий «Лейкерс» Деннис Шредер стал главным героем концовки матча с «Гризлис» (122:121) в Лос-Анджелесе.
За 13 секунд до сирены Шредер двумя попаданиями с линии сократил отставание «Лейкерс» до «-1» (119:120). Вскоре после ввода соперником мяча из-за боковой немец совершил перехват, выбив снаряд из рук Десмонда Бэйна, после чего устремился в быстрый отрыв и забросил с фолом (122:120).
Интересно, что у «Мемфиса» была возможность сравнять счет, но заработавший право на два штрафных в спасительной атаке бигмен Брэндон Кларк реализовал лишь одну попытку (121:122).
На счету Денниса в пятницу 19 очков, 8 подборов, 8 передач и 3 перехвата.
Почему «Гризлис» не выжили в Канаде? Ванкувер клеймили за лютые налоги, погоду и даже отсутствие магазинов
военное время даёт себя знать :)