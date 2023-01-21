Деннис Шредер на последних секундах перехватил мяч у Бэйна и забросил победный мяч с фолом

Теги Лейкерс Мемфис НБА видео Деннис Шредер Брэндон Кларк Десмонд Бэйн Баскетбол

Разыгрывающий «Лейкерс» Деннис Шредер стал главным героем концовки матча с «Гризлис» (122:121) в Лос-Анджелесе.

За 13 секунд до сирены Шредер двумя попаданиями с линии сократил отставание «Лейкерс» до «-1» (119:120). Вскоре после ввода соперником мяча из-за боковой немец совершил перехват, выбив снаряд из рук Десмонда Бэйна, после чего устремился в быстрый отрыв и забросил с фолом (122:120).

Интересно, что у «Мемфиса» была возможность сравнять счет, но заработавший право на два штрафных в спасительной атаке бигмен Брэндон Кларк реализовал лишь одну попытку (121:122).

На счету Денниса в пятницу 19 очков, 8 подборов, 8 передач и 3 перехвата.

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8 комментариев

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Air Rodman
Здоровый Дэвис отделяет этих Лейкерс от статуса кандидатов на финал.
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Lokomotiv__1992
Я так же мяч отнимаю у своих детей ( 6 и 7 лет ) . Папа в здание )
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frenemy
Хорош!
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Air Rodman
"Шредер выбил снаряд из рук" :)
военное время даёт себя знать :)
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Василий Самохин
Бомбическая концовка
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гилберт
Рубанул как квотербека.
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Vagant
До этого матча мишки выиграли подряд 31 раз, когда вели по ходу игр 10+ очков. Отрыв от ЛАЛ в этом матче был в 13 очков в третей четверти.
+11
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SergER
Наконец то выиграли концовку.
+14
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