Грегг Попович был удален с площадки за 2 технических

Главный тренер « » Грегг Попович был удален с площадки за два технических фола во время гостевого матча против «Оклахомы» (114:130).

Инцидент случился за 11:13 до конца второй четверти встречи. 73-летний специалист высказал недовольство решением судьи и получил два технических с промежутком в 5 секунд.

Оставшуюся часть матча командой руководил Бретт Браун.

У Грегга Поповича 1336 побед в НБА – больше, чем у любого другого тренера в истории. Но самую первую победу ему не засчитали