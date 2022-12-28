Грегг Попович был удален с площадки за 2 технических

Теги Сан-Антонио Грегг Попович НБА видео Оклахома-Сити Баскетбол

Главный тренер «Сан-Антонио» Грегг Попович был удален с площадки за два технических фола во время гостевого матча против «Оклахомы» (114:130).

Инцидент случился за 11:13 до конца второй четверти встречи. 73-летний специалист высказал недовольство решением судьи и получил два технических с промежутком в 5 секунд.

Оставшуюся часть матча командой руководил Бретт Браун.

У Грегга Поповича 1336 побед в НБА – больше, чем у любого другого тренера в истории. Но самую первую победу ему не засчитали

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Ильин
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Классика
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий