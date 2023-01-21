Рекордные в сезоне 48 очков от Кайри Ирвинга помогли «Бруклину» победить «Юту»

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Звездный разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг помог команде добиться выездной победы над «Ютой» (117:106).

Ирвинг набрал 48 очков, что является его личным рекордом в текущем сезоне.

За 39 минут Кайри также набрал 11 подборов (личный рекорд сезона), 6 передач и 4 перехвата. Он реализовал 18 из 29 с игры и 4 из 6 с линии.

В четвертой четверти Ирвинг набрал 21 очко, реализовав 70% с игры, включая четыре 3-очковых попадания.

«Нетс» победили впервые с того момента, как Кевин Дюрэнт выбыл из строя с травмой колена 8 января.

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