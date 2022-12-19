Звездный форвард «Нетс» в воскресенье помог команде одержать победу над «Пистонс» (124:121).

Дюрэнт набрал 26 очков в третьей четверти, что является для него рекордом по результативность за любую 12-минутку. Всего на его счету 43 очка.

«Обычно я знаю, сколько совершил бросков. Но если забываю об этом, то значит, что у меня очень, очень хорошо идет игра. Сегодня я не знал, сколько было бросков и набранных очков. Было такое ощущение, что мяч постоянно прилетает в мои руки, так что я даже не мог все это подсчитать и обработать в голове. В какой-то момент поднял голову и произнес: «Черт, да у меня 39 очков». Не знал, что так много», – заявил Дюрэнт.

По ходу встречи Кевин (26 437) также обошел (26 397) и (26 395) и по очкам за карьеру, поднявшись на 16-е место.

На счету разыгрывающего «Нетс» 38 очков, 6 подборов и 3 передач.

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