Травма запястья Йокича не является серьезной

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Центровой «Денвера» Никола Йокич пропустил матч против «Клипперс» (115:103) минувшей ночью из-за боли в правом запястье.

Главный тренер «Наггетс» Майкл Мэлоун сообщил, что травма беспокоила Йокича некоторое время, но не является серьезной.

Двукратный MVP пропустил четыре игры в этом сезоне. Он набирает 24,9 очка, 11 подборов и 9,7 передач в среднем за матч при реализации 61,8% бросков с игры.

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