Никола Йокич, скорее всего, пропустит матч против «Клипперс» из-за травмы запястья

Теги травмы Денвер Клипперс НБА Никола Йокич Баскетбол

Центровой «Денвера» Никола Йокич, скорее всего, пропустит сегодняшний гостевой матч против «Клипперс» из-за травмы запястья, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Двукратный MVP лиги в нынешнем сезоне набирает 24,9 очка, 11,0 подбора, 9,7 передачи, 1,4 перехвата и 0,6 блок-шота в среднем за матч.

«Наггетс» лидирует в Западной конференции с результатом 28-13.

Николу Йокича называют лучшим пасующим в истории. И это так, но с оговорками

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий