Никола Йокич, скорее всего, пропустит матч против «Клипперс» из-за травмы запястья

Центровой « » , скорее всего, пропустит сегодняшний гостевой матч против « » из-за травмы запястья, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Двукратный MVP лиги в нынешнем сезоне набирает 24,9 очка, 11,0 подбора, 9,7 передачи, 1,4 перехвата и 0,6 блок-шота в среднем за матч.

«Наггетс» лидирует в Западной конференции с результатом 28-13.

Николу Йокича называют лучшим пасующим в истории. И это так, но с оговорками