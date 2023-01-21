Джейсона Тейтума снова беспокоит боль в левом запястье

Форвард « » пропустит матч против « » в субботу.

Звездного баскетболиста снова беспокоит боль в левом запястье, из-за повреждения которого он испытывал проблемы в плей-офф НБА-2022.

«Селтикс» выиграли 8 матчей подряд и с результатом 34-12 лидируют в чемпионате. Тейтум претендует на MVP, набирая в среднем 31,2 очка, 8,5 подбора, 4,3 передачи и 1,1 перехвата.

Травмы по-прежнему играют ключевую роль в НБА. Но сокращать регулярку не стоит