Джейсона Тейтума снова беспокоит боль в левом запястье

Теги травмы Бостон Торонто НБА Джейсон Тейтум Баскетбол

Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум пропустит матч против «Торонто» в субботу.

Звездного баскетболиста снова беспокоит боль в левом запястье, из-за повреждения которого он испытывал проблемы в плей-офф НБА-2022.

«Селтикс» выиграли 8 матчей подряд и с результатом 34-12 лидируют в чемпионате. Тейтум претендует на MVP, набирая в среднем 31,2 очка, 8,5 подбора, 4,3 передачи и 1,1 перехвата.

Травмы по-прежнему играют ключевую роль в НБА. Но сокращать регулярку не стоит

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