Джейсона Тейтума снова беспокоит боль в левом запястье
Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум пропустит матч против «Торонто» в субботу.
Звездного баскетболиста снова беспокоит боль в левом запястье, из-за повреждения которого он испытывал проблемы в плей-офф НБА-2022.
«Селтикс» выиграли 8 матчей подряд и с результатом 34-12 лидируют в чемпионате. Тейтум претендует на MVP, набирая в среднем 31,2 очка, 8,5 подбора, 4,3 передачи и 1,1 перехвата.
Травмы по-прежнему играют ключевую роль в НБА. Но сокращать регулярку не стоит
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