Джейсон Тейтум не сыграет против «Вашингтона» из-за растяжения связок

Лидер пропустит воскресный матч против из-за растяжения связок левого голеностопного сустава.

В пятницу Тейтум помог «Селтикс» одержать победу над «Кингз», набрав 30 очков за 31 минуту на паркете.

Форвард повредил голеностоп в минувший понедельник в игре против «Чикаго», но смог принять участие во встречах с «Далласом» и «Сакраменто».

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