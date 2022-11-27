Джейсон Тейтум не сыграет против «Вашингтона» из-за растяжения связок
Лидер «Бостона» Джейсон Тейтум пропустит воскресный матч против «Вашингтона» из-за растяжения связок левого голеностопного сустава.
В пятницу Тейтум помог «Селтикс» одержать победу над «Кингз», набрав 30 очков за 31 минуту на паркете.
Форвард повредил голеностоп в минувший понедельник в игре против «Чикаго», но смог принять участие во встречах с «Далласом» и «Сакраменто».
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