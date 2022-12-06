Маркус Смарт помешал Ванвлиту, нырнул за мячом и отправил Тейтума в быстрый отрыв
Разыгрывающий «Селтикс» Маркус Смарт проявил свои лучшие качества под занавес третьей четверти матча с «Рэпторс» (116:110).
Смарт помешал Ванвлиту, который начинал владение «Торонто», нырнул за мячом и отправил Джейсона Тейтума в быстрый отрыв.
В активе Смарта 18 очков, 3 подбора, 7 передач и 2 перехвата при 7 из 14 с игры.
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