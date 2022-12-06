Маркус Смарт помешал Ванвлиту, нырнул за мячом и отправил Тейтума в быстрый отрыв

Разыгрывающий «Селтикс» проявил свои лучшие качества под занавес третьей четверти матча с «Рэпторс» (116:110).

Смарт помешал Ванвлиту, который начинал владение , нырнул за мячом и отправил в быстрый отрыв.

В активе Смарта 18 очков, 3 подбора, 7 передач и 2 перехвата при 7 из 14 с игры.

Яо Мин увеличил телеаудиторию НБА на 3,7 млрд (за 8 лет). И помог создать бизнес, который сейчас оценивается в 5 млрд долларов