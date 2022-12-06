Лидер после матча с (116:110) отдал должное форварду канадцев .

На счету Тейтума 31 очко и 12 подборов, Ануноби набрал 13 очков, 5 подборов и 3 перехвата.

«Перед началом матча сказал ему, что, судя по всему, мы еще увидимся в Юте на Матче всех звезд. Настолько хорошо он играет. Но я добавил, что сегодня ему не удастся сыграть как человеку с звезд.

О Джи – отличный игрок, один из тех, с кем мне нравится соперничать на площадке. Он очень хорош и на своей половине площадки тоже», – заявил Тейтум.

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