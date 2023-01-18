Стефен Карри: «Надеюсь, вернемся в Белый дом с еще одним трофеем»

Теги Голден Стэйт НБА Стефен Карри Баскетбол

Разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри во время посещения Белого дома в честь завоевания чемпионского трофея в сезоне-21/22 записал обращение к болельщикам команды.

«Невероятный день, мы празднуем чемпионство, встретились с президентом Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис. Мы радуемся завоеванию титула и надеемся, что он не последний.

Надеюсь, мы вернемся в Белый дом с еще одним трофеем. Вперед «Уорриорз», – заявил Карри.

Действующие чемпионы идут на 7-м месте в Западной конференции – 22-22.

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2 комментария

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Be1983kot18leta@gmail.com
За лотерею не дают чемпионства .
А ну это же он Байдену сказал 🤣 этому точно все равно
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Nightblackwolf
Так и будет!
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0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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