Разыгрывающий «Уорриорз» во время посещения Белого дома в честь завоевания чемпионского трофея в сезоне-21/22 записал обращение к болельщикам команды.

«Невероятный день, мы празднуем чемпионство, встретились с президентом Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис. Мы радуемся завоеванию титула и надеемся, что он не последний.

Надеюсь, мы вернемся в Белый дом с еще одним трофеем. Вперед «Уорриорз», – заявил Карри.

Действующие чемпионы идут на 7-м месте в Западной конференции – 22-22.

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