Чемпионы НБА «Уорриорз» во время выезда в Вашингтон по традиции посетили Белый дом и встретились с президентом США Джо Байденом.

Лидер «Голден Стэйт» выступил с небольшой речью, а также преподнес Байдену и вице-президенту Камале Харрис майки клуба с 46-м и 1-м номерами соответственно.

«У нас для вас кое-какие подарки, это две игровые майки команды. Мы хотели бы, чтобы вы навсегда стали частью «Даб Нэйшн» и, возможно, повесили бы их на стене Овального кабинета. Надеюсь, еще сможем вернуться и проверить, так ли это.

Хотим еще раз поблагодарить вас за то, что позволили нам быть здесь и отпраздновать победу. Это очень многое значит для всех нас, для наших семей, для персонала клуба, всех, кто стоит здесь на сцене. Надеюсь, это не в последний раз. Спасибо вам», – произнес Карри.

«Голден Стэйт» – самая амплитудная команда этого сезона НБА. Что стоит за их слабой первой половиной регулярки?