«Санз» готовы отдать пик 1-го раунда и взять дополнительную зарплату в потенциальных обменах

Теги возможные переходы Финикс Джеймс Джонс НБА драфт НБА Шэмс Чарания Баскетбол

Президент «Финикса» по баскетбольным операциям Джеймс Джонс не будет ограничен в условиях обменов перед дедлайном, сообщает инсайдер НБА Шэмс Чарания.

«Санз» готовы отдать пик 1-го раунда и взять дополнительную зарплату в потенциальных сделках, чтобы максимально усилить команду.

Отмечается, новый владелец клуба Мэтью Ишбия начал процесс покупки и дал разрешение на подобные действия фронт-офиса.

«Финикс» был лучшей командой НБА последних двух лет, а сейчас проигрывает всем подряд. Виноваты травмы и нелюбовь

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8 комментариев

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Archer_Great
Ответ Archer_Great
Smells like rebuild is coming soon
ой млин, я дебил, прочитал наспех не так, подумал, что Санз за пик готовы взять допзарплату)
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Левый аккаунт Дюрэнта
Ну да, очередной "Прохоров" начал с олл-ина. Не думаю что Финикс сможет в контендеры. Это должно быть действительно попадание 10 из 10.
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Mr.BadGuy
Ответ Roman Boroveev
Истекающие контракты тоже многими ценятся.
Истекающие ценятся теми, кому балласт надо скинуть и платежку почистить, а Финикс хочет не балласт принять, а усилится.
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БУГАЙ
Не удивлюсь если отдадут и криса пола
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Archer_Great
Smells like rebuild is coming soon
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Roman Boroveev
Ответ Mr.BadGuy
Они собираются усилится за один нелотерейный пик первого раунда? Большие планы. Тем более в качестве уравнителя зарплат пойдет неигравший полгода Краудер, который летом еще и станет СА. Дюранта наверно собрались выменять, не меньше.
Истекающие контракты тоже многими ценятся.
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Roman Boroveev
Ответ Mr.BadGuy
Они собираются усилится за один нелотерейный пик первого раунда? Большие планы. Тем более в качестве уравнителя зарплат пойдет неигравший полгода Краудер, который летом еще и станет СА. Дюранта наверно собрались выменять, не меньше.
Сейчас у них пик в середине раунда, не так уж и дёшево. Краудер только недавно регулярку выигрывал и в финал выходил.
Плюс новичок появится на пустое место , так что усиление энивей.
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Mr.BadGuy
Они собираются усилится за один нелотерейный пик первого раунда? Большие планы. Тем более в качестве уравнителя зарплат пойдет неигравший полгода Краудер, который летом еще и станет СА. Дюранта наверно собрались выменять, не меньше.
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