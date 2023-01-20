«Санз» готовы отдать пик 1-го раунда и взять дополнительную зарплату в потенциальных обменах

Президент «Финикса» по баскетбольным операциям не будет ограничен в условиях обменов перед дедлайном, сообщает инсайдер НБА Шэмс Чарания.

«Санз» готовы отдать пик 1-го раунда и взять дополнительную зарплату в потенциальных сделках, чтобы максимально усилить команду.

Отмечается, новый владелец клуба Мэтью Ишбия начал процесс покупки и дал разрешение на подобные действия фронт-офиса.

«Финикс» был лучшей командой НБА последних двух лет, а сейчас проигрывает всем подряд. Виноваты травмы и нелюбовь