«Санз» и «Мэджик» летом планируют бороться за Ванвлита

Теги возможные переходы Орландо Финикс Торонто НБА Фред Ванвлит Шэмс Чарания Баскетбол

Разыгрывающий «Торонто» Фред Ванвлит входит в сферу интересов нескольких команд, пишет инсайдер НБА Шэмс Чарания.

Отмечается, что следующим летом за Ванвлита планируют бороться «Финикс» и «Орландо». «Мэджик» смогут предложить около 30 миллионов в год, а «Санз» попытаются осуществить сделку через сайн-н-трейд.

Ранее 28-летний баскетболист заявил, что претендует на контракт с зарплатой больше 114 миллионов долларов за 4 года, по слухам, предложенных «Рэпторс». Также он имеет опцию игрока на 22,8 миллиона за сезон-2023/24.

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2 комментария

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Илья Купол
Ответ Аркадий Байдерин
Крис Пол и Коул Энтони потеряют свои позиции?
У пола контракт схлопнется до 15. Мб на банку посадят или обменяют. В основе ему уже тяжко
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+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Аркадий Байдерин
Крис Пол и Коул Энтони потеряют свои позиции?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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