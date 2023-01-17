«Санз» и «Мэджик» летом планируют бороться за Ванвлита
Разыгрывающий «Торонто» Фред Ванвлит входит в сферу интересов нескольких команд, пишет инсайдер НБА Шэмс Чарания.
Отмечается, что следующим летом за Ванвлита планируют бороться «Финикс» и «Орландо». «Мэджик» смогут предложить около 30 миллионов в год, а «Санз» попытаются осуществить сделку через сайн-н-трейд.
Ранее 28-летний баскетболист заявил, что претендует на контракт с зарплатой больше 114 миллионов долларов за 4 года, по слухам, предложенных «Рэпторс». Также он имеет опцию игрока на 22,8 миллиона за сезон-2023/24.
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