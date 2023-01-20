Томас Уимбуш: «Зенит» готов быть первой командой, которая обыграет ЦСКА»

Теги ЦСКА Зенит Единая лига ВТБ Томас Уимбуш Баскетбол

Форвард «Зенита» Томас Уимбуш заявил, что петербургская команда нацелена прервать рекордную победную серию ЦСКА в Единой лиге ВТБ.

Армейцы стартовали с результатом 21-0.

«Мы знаем, что ЦСКА пока не потерпел ни одного поражения. Но любые серии заканчиваются, и «Зенит» готов быть первой командой, которая обыграет ЦСКА», – заявил Уимбуш.

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