Томас Уимбуш: «Зенит» готов быть первой командой, которая обыграет ЦСКА»

Форвард «Зенита» Томас Уимбуш заявил, что петербургская команда нацелена прервать рекордную победную серию ЦСКА в лиге ВТБ.

Армейцы стартовали с результатом 21-0.

«Мы знаем, что ЦСКА пока не потерпел ни одного поражения. Но любые серии заканчиваются, и « » готов быть первой командой, которая обыграет », – заявил Уимбуш.

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