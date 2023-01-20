Томас Уимбуш: «Зенит» готов быть первой командой, которая обыграет ЦСКА»
Форвард «Зенита» Томас Уимбуш заявил, что петербургская команда нацелена прервать рекордную победную серию ЦСКА в Единой лиге ВТБ.
Армейцы стартовали с результатом 21-0.
«Мы знаем, что ЦСКА пока не потерпел ни одного поражения. Но любые серии заканчиваются, и «Зенит» готов быть первой командой, которая обыграет ЦСКА», – заявил Уимбуш.
Русский проект МБА без 4 игроков основы обыгрывает действующего чемпиона. Это вообще реально?
Комментарии