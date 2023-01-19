Лига ВТБ выпустила промо-ролик к матчу ЦСКА – «Зенит»

лига ВТБ опубликовала промо-ролик к центральному матчу игровой недели между и « ».

Армейцы выиграли все матчи в нынешнем сезоне Лиги (21-0). Действующие чемпионы из Санкт-Петербурга идут на третьем месте с результатом 16-5 и попытаются взять реванш за поражение в первом круге.

Встреча состоится на арене « » в Москве и начнется в 20:00 по местному времени.

Русский проект МБА без 4 игроков основы обыгрывает действующего чемпиона. Это вообще реально?