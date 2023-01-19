Лига ВТБ выпустила промо-ролик к матчу ЦСКА – «Зенит»
Единая лига ВТБ опубликовала промо-ролик к центральному матчу игровой недели между ЦСКА и «Зенитом».
Армейцы выиграли все матчи в нынешнем сезоне Лиги (21-0). Действующие чемпионы из Санкт-Петербурга идут на третьем месте с результатом 16-5 и попытаются взять реванш за поражение в первом круге.
Встреча состоится на арене «Мегаспорт» в Москве и начнется в 20:00 по местному времени.
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