Лига ВТБ выпустила промо-ролик к матчу ЦСКА – «Зенит»

Теги ЦСКА Зенит видео Единая лига ВТБ Мегаспорт Баскетбол

Единая лига ВТБ опубликовала промо-ролик к центральному матчу игровой недели между ЦСКА и «Зенитом».

Армейцы выиграли все матчи в нынешнем сезоне Лиги (21-0). Действующие чемпионы из Санкт-Петербурга идут на третьем месте с результатом 16-5 и попытаются взять реванш за поражение в первом круге.

Встреча состоится на арене «Мегаспорт» в Москве и начнется в 20:00 по местному времени.

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1 комментарий

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Макс Шева
ВТБ делает слишком много для спорта.втб арена в виде унитаза для главного армейского клуба,тоже своеобразный показатель идентификации
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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