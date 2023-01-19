«Дело №22». ЦСКА представил промо-ролик к матчу против «Зенита»

Теги ЦСКА Зенит видео Единая лига ВТБ Баскетбол

Московский ЦСКА опубликовал промо-ролик к предстоящему матчу 22-го тура регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против действующего чемпиона, санкт-петербургского «Зенита».

В ролике под названием «Дело №22» детектив закрывает «дела», пока перед ним не остается «последнее дело первого этапа».

ЦСКА выиграл 21 матч подряд и занимает первое место в турнирной таблице с результатом 21-0. «Зенит» находится на третьей строчке – 16-5.

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2 комментария

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Легенда питерского Зенита
Смонтировали красиво, но как-то скучно
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
умная Илона
красиво
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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