«Голден Стэйт» не планирует обменивать Джеймса Уайзмена
«Голден Стэйт» не планирует обменивать центрового Джеймса Уайзмена, который был выбран клубом под 2-м номером на драфте-2020, но пока не проявил себя в НБА.
Как сообщает обозреватель The Athletic Энтони Слэйтер, клуб также намерен сохранить Мозеса Муди и Джонатана Кумингу.
«Куминга, Уайзмен и Муди, скорее всего, останутся в «Уорриорз» после дедлайна. Они не пытаются обменять игроков, которые были недавно выбраны под лотерейными пиками, если верить источникам, которые знакомы с планами «Голден Стэйт».
Это не значит, что их совсем невозможно заполучить, но если претендующая команда рассчитывает заключить выгодную сделку, то «Уорриорз» не находятся в режиме распродажи», – написал Слэйтер.
Уайзмен в нынешнем сезоне принял участие в 19 матчах НБА, набирая 6,8 очка и 3,6 подбора в среднем за игру.
«Голден Стэйт» – самая амплитудная команда этого сезона НБА. Что стоит за их слабой первой половиной регулярки?
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