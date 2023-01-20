«Голден Стэйт» не планирует обменивать Джеймса Уайзмена

Теги возможные переходы Голден Стэйт НБА Джеймс Уайзмен Джонатан Куминга Мозес Муди Баскетбол

«Голден Стэйт» не планирует обменивать центрового Джеймса Уайзмена, который был выбран клубом под 2-м номером на драфте-2020, но пока не проявил себя в НБА.

Как сообщает обозреватель The Athletic Энтони Слэйтер, клуб также намерен сохранить Мозеса Муди и Джонатана Кумингу.

«Куминга, Уайзмен и Муди, скорее всего, останутся в «Уорриорз» после дедлайна. Они не пытаются обменять игроков, которые были недавно выбраны под лотерейными пиками, если верить источникам, которые знакомы с планами «Голден Стэйт».

Это не значит, что их совсем невозможно заполучить, но если претендующая команда рассчитывает заключить выгодную сделку, то «Уорриорз» не находятся в режиме распродажи», – написал Слэйтер.

Уайзмен в нынешнем сезоне принял участие в 19 матчах НБА, набирая 6,8 очка и 3,6 подбора в среднем за игру.

«Голден Стэйт» – самая амплитудная команда этого сезона НБА. Что стоит за их слабой первой половиной регулярки?

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