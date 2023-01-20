«Голден Стэйт» не планирует обменивать центрового , который был выбран клубом под 2-м номером на драфте-2020, но пока не проявил себя в НБА.

Как сообщает обозреватель The Athletic Энтони Слэйтер, клуб также намерен сохранить и .

«Куминга, Уайзмен и Муди, скорее всего, останутся в «Уорриорз» после дедлайна. Они не пытаются обменять игроков, которые были недавно выбраны под лотерейными пиками, если верить источникам, которые знакомы с планами «Голден Стэйт».

Это не значит, что их совсем невозможно заполучить, но если претендующая команда рассчитывает заключить выгодную сделку, то «Уорриорз» не находятся в режиме распродажи», – написал Слэйтер.

Уайзмен в нынешнем сезоне принял участие в 19 матчах НБА, набирая 6,8 очка и 3,6 подбора в среднем за игру.

«Голден Стэйт» – самая амплитудная команда этого сезона НБА. Что стоит за их слабой первой половиной регулярки?