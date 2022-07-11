Джеймс Уайзмен набрал первые очки после возвращения эффектным данком

Бигмен «Уорриорз» вернулся в строй после разрыва мениска.

В матче Летней лиги со «Сперс» (86:85) Уайзмен набрал 11 очков (5 из 7 с игры), 2 подбора и 2 блок-шота за 19 с половиной минут.

Первые очки Уайзмен набрал эффектным данком после навеса .

Не считая нескольких выходов на площадку в Лиге развития НБА в марте этого года, второй номер драфта-2020 не играл с апреля 2021 года, когда получил травму.

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