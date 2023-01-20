Бен Симмонс: «Не собираюсь ослаблять хватку в защите, даже если судьи не хотят видеть жесткую борьбу»
Защитник «Нетс» Бен Симмонс высказался на тему удаления в матче с «Санз» (112:117).
Австралийца удалили в третьей четверти за споры с судьей из-за неправильной постановки заслона.
«Жаль, что так вышло. Я парень ростом 211 сантиметров, который любит держать в защите определенный тип игроков. И я буду навязывать жесткую физическую борьбу. Не собираюсь ослаблять хватку в защите, даже если судьи не хотят видеть эту жесткую борьбу», – заявил Симмонс.
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