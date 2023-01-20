Защитник « » Бен Симмонс агрессивно сыграл в одном из эпизодов встречи с « ».

На первых минутах матча Симмонс попытался исполнить постер-данк через форварда «Санз» , который остановил австралийца с помощью нарушения правил.

«Мне нравится такая версия . Мне как можно чаще хочется видеть что-то подобное в его исполнении», – заявил член Зала славы, комментатор Реджи Миллер.

Травмы по-прежнему играют ключевую роль в НБА. Но сокращать регулярку не стоит

10 лет назад «Хит» заразили своим Harlem Shake. Леброн трясся в лихорадке, Уэйд косил под Канье Уэста, а Шейн Баттье – под коня-астронавта