Бен Симмонс попытался исполнить постер-данк через Дарио Шарича
Защитник «Бруклина» Бен Симмонс агрессивно сыграл в одном из эпизодов встречи с «Финиксом».
На первых минутах матча Симмонс попытался исполнить постер-данк через форварда «Санз» Дарио Шарича, который остановил австралийца с помощью нарушения правил.
«Мне нравится такая версия Бена Симмонса. Мне как можно чаще хочется видеть что-то подобное в его исполнении», – заявил член Зала славы, комментатор Реджи Миллер.
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