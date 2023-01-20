Бен Симмонс попытался исполнить постер-данк через Дарио Шарича

Теги Бруклин Финикс НБА видео Дарио Шарич Бен Симмонс Баскетбол

Защитник «Бруклина» Бен Симмонс агрессивно сыграл в одном из эпизодов встречи с «Финиксом».

На первых минутах матча Симмонс попытался исполнить постер-данк через форварда «Санз» Дарио Шарича, который остановил австралийца с помощью нарушения правил.

«Мне нравится такая версия Бена Симмонса. Мне как можно чаще хочется видеть что-то подобное в его исполнении», – заявил член Зала славы, комментатор Реджи Миллер.

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1 комментарий

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Sonder
ахах
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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