Бен Симмонс был удален за два технических в матче с «Финиксом»

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Защитник «Бруклина» Бен Симмонс не смог доиграть до конца матч против «Финикса» из-за удаления.

Симмонс был удален в начале третьей четверти за два технических, которые получил в результате спора с судьями. Австралиец был недоволен 5-м персональным замечанием за неправильную постановку заслона.

В активе Бена 7 очков, 4 подбора и 6 передач за 18 минут.

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