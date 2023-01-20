Бен Симмонс был удален за два технических в матче с «Финиксом»
Защитник «Бруклина» Бен Симмонс не смог доиграть до конца матч против «Финикса» из-за удаления.
Симмонс был удален в начале третьей четверти за два технических, которые получил в результате спора с судьями. Австралиец был недоволен 5-м персональным замечанием за неправильную постановку заслона.
В активе Бена 7 очков, 4 подбора и 6 передач за 18 минут.
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