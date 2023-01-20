Защитник « » не смог доиграть до конца матч против « » из-за удаления.

Симмонс был удален в начале третьей четверти за два технических, которые получил в результате спора с судьями. Австралиец был недоволен 5-м персональным замечанием за неправильную постановку заслона.

В активе Бена 7 очков, 4 подбора и 6 передач за 18 минут.

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