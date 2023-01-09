«Лейкерс» посчитали Патрика Беверли, Кендрика Нанна и пик 1-го раунда «слишком высокой» ценой за Бояна Богдановича
По словам инсайдера Марка Стейна, в межсезонье «Лейкерс» отказались обменять Патрика Беверли, Кендрика Нанна и драфт-пик 1-го раунда на форварда «Детройта» Бояна Богдановича, посчитав это «слишком высокой» ценой за хорватского снайпера.
Также, «Лейкерс» посчитали два пика 1-го раунда (2027 и 2029) слишком высокой ценой за игроков «Индианы» Майлза Тернера и Бадди Хилда.
«Пока мало что указывает на то, что подход «Лейкерс» изменится», – отмечает Стейн.
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За Бояном тоже пока очереди не видно.
Плюс может быть какие то варианты откроются с Чикаго, Вашингтоном, Атлантой.