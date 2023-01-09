«Лейкерс» посчитали Патрика Беверли, Кендрика Нанна и пик 1-го раунда «слишком высокой» ценой за Бояна Богдановича

Теги Детройт Лейкерс НБА Патрик Беверли Боян Богданович Майлз Тернер Бадди Хилд Кендрик Нанн Баскетбол

По словам инсайдера Марка Стейна, в межсезонье «Лейкерс» отказались обменять Патрика Беверли, Кендрика Нанна и драфт-пик 1-го раунда на форварда «Детройта» Бояна Богдановича, посчитав это «слишком высокой» ценой за хорватского снайпера.

Также, «Лейкерс» посчитали два пика 1-го раунда (2027 и 2029) слишком высокой ценой за игроков «Индианы» Майлза Тернера и Бадди Хилда.

«Пока мало что указывает на то, что подход «Лейкерс» изменится», – отмечает Стейн.

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10 комментариев

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Mr.BadGuy
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Ответ Райли Карри
Пелинка как на рынке. Ходит, цену спрашивает, примеряет. А потом говорит, "что еще походит, только что пришел еще посмотреть хочет, если что вернется". В итоге уходит в чем пришел.
А куда Пелинке спешить ? Пики при нем, время до дедлайна есть, может быть даже прибавится вариантов. Индиана никуда не денется, если Тернер хочет именно в ЛАЛ. Никто не даст за Тернера ничего без гарантии продления.
За Бояном тоже пока очереди не видно.
Плюс может быть какие то варианты откроются с Чикаго, Вашингтоном, Атлантой.
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nba2015
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Ответ Goddemic
В межсезонье было непонятно, что из себя представляют Беверли и Нанн. После начала сезона (2-10) сделка с 1-м пиком выглядела абсолютно разумной. Сейчас и Бев, и Нанн ожили, поэтому 1-й пик уже жалко. Хотя его можно серьёзно защитить.
Так Детройт как раз хотят за него незащищенный пик. Тоже самое Индиана. Если бы закрыли защиту топ-12, Бев-Нанн за Бояна без проблем можно отдать. У Лал переизбыток гардов.
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Райли Карри
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Пелинка как на рынке. Ходит, цену спрашивает, примеряет. А потом говорит, "что еще походит, только что пришел еще посмотреть хочет, если что вернется". В итоге уходит в чем пришел.
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Goddemic
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В межсезонье было непонятно, что из себя представляют Беверли и Нанн. После начала сезона (2-10) сделка с 1-м пиком выглядела абсолютно разумной. Сейчас и Бев, и Нанн ожили, поэтому 1-й пик уже жалко. Хотя его можно серьёзно защитить.
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Archer_Great
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Ответ ggg hhh
тернер истекающий так-то
ну так если собирали состав под последний поход, то почему нет
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TurboMen
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Им надо все пики отдать клубным врачам и тренерам по физподготовке
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ggg hhh
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Ответ Archer_Great
Ну, может за Бояна и высокая цена, а вот за два актива в лице Тернера и Хилда - вполне себе нормальный размен, учитывая, что им надо было здесь и сейчас (а может даже "еще вчера) усиливаться, ибо чемпионская форточка то уже и в щелочку превратилась совсем
тернер истекающий так-то
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Tim Timson
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Ответ Archer_Great
Ну, может за Бояна и высокая цена, а вот за два актива в лице Тернера и Хилда - вполне себе нормальный размен, учитывая, что им надо было здесь и сейчас (а может даже "еще вчера) усиливаться, ибо чемпионская форточка то уже и в щелочку превратилась совсем
Это хотелки только. Реалии брать Грина у Мемфиса или Джей Ару звонить Леброну и в Тайвань. Без пиков никто не захочет помогать Озерным)
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Tim Timson
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В межсезонье они торговались с Эйнджем. Пусть попробуют с Пистонс?))
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Archer_Great
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Ну, может за Бояна и высокая цена, а вот за два актива в лице Тернера и Хилда - вполне себе нормальный размен, учитывая, что им надо было здесь и сейчас (а может даже "еще вчера) усиливаться, ибо чемпионская форточка то уже и в щелочку превратилась совсем
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