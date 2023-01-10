«Никс» просят 2 пика 2-го раунда за Кэма Реддиша

Форвард « » (23 года, 203 см) по-прежнему рассчитывает на переход в другую команду в нынешнем сезоне.

Как сообщает обозреватель HoopsHype Майкл Скотто, «Никс» готовы расстаться с Реддишем в обмен на два пика второго раунда.

По информации Скотто, стоимостью игрока интересовались несколько команд, включая « » и « ».

Реддиш был выведен из ротации «Нью-Йорка» в начале октября. В сезоне-2022/23 он провел 20 матчей, набирая в среднем 8,4 очка и реализуя 30,4% бросков из-за дуги.

Вау-эффект Халибертона, радужные перспективы «Орландо». Любимые игроки и команда декабря