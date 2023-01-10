«Никс» просят 2 пика 2-го раунда за Кэма Реддиша

Теги возможные переходы Лейкерс Милуоки Нью-Йорк НБА Кэмерон Реддиш Баскетбол

Форвард «Нью-Йорка» Кэмерон Реддиш (23 года, 203 см) по-прежнему рассчитывает на переход в другую команду в нынешнем сезоне.

Как сообщает обозреватель HoopsHype Майкл Скотто, «Никс» готовы расстаться с Реддишем в обмен на два пика второго раунда.

По информации Скотто, стоимостью игрока интересовались несколько команд, включая «Лейкерс» и «Милуоки».

Реддиш был выведен из ротации «Нью-Йорка» в начале октября. В сезоне-2022/23 он провел 20 матчей, набирая в среднем 8,4 очка и реализуя 30,4% бросков из-за дуги.

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3 комментария

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...Quo Vadis...
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Парень, которому в НЙ не давали играть толком.

В Атланте на своих минутах показывал настоящий бойцовский характер и лидерские качества, в сложных играх и концовках.

Два пика выглядят адекватной ценой.

Ему бы в условный Торонто, Майами. Вот бы где расцвёл. Бостон вполне мог бы попробовать его взять.
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Abdulla
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Этот дуболом и столько не стоит, если честно.
Вроде был скорером, но с 30% из-за дуги скорить никому не надо.
Лавку полировать кое-как пойдёт.
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Андрей Габдрахманов
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Для Лал норм ) Лф им нужен
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