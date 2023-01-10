«Никс» просят 2 пика 2-го раунда за Кэма Реддиша
Форвард «Нью-Йорка» Кэмерон Реддиш (23 года, 203 см) по-прежнему рассчитывает на переход в другую команду в нынешнем сезоне.
Как сообщает обозреватель HoopsHype Майкл Скотто, «Никс» готовы расстаться с Реддишем в обмен на два пика второго раунда.
По информации Скотто, стоимостью игрока интересовались несколько команд, включая «Лейкерс» и «Милуоки».
Реддиш был выведен из ротации «Нью-Йорка» в начале октября. В сезоне-2022/23 он провел 20 матчей, набирая в среднем 8,4 очка и реализуя 30,4% бросков из-за дуги.
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В Атланте на своих минутах показывал настоящий бойцовский характер и лидерские качества, в сложных играх и концовках.
Два пика выглядят адекватной ценой.
Ему бы в условный Торонто, Майами. Вот бы где расцвёл. Бостон вполне мог бы попробовать его взять.
Вроде был скорером, но с 30% из-за дуги скорить никому не надо.
Лавку полировать кое-как пойдёт.