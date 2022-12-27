Защитник «Нетс» агрессивно сыграл в одном из эпизодов матча с «Кавальерс» (125:117).

В первой четверти Симмонс повалил центрового на паркет во время борьбы за мяч. Игрок « » был недоволен действиями оппонента, но австралиец решил не вступать в перепалку.

На счету Симмонса 4 очка, 9 подборов, 8 передач и 3 перехвата.

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