Бен Симмонс повалил Джарретта Аллена на паркет во время борьбы за мяч
Защитник «Нетс» Бен Симмонс агрессивно сыграл в одном из эпизодов матча с «Кавальерс» (125:117).
В первой четверти Симмонс повалил центрового Джарретта Аллена на паркет во время борьбы за мяч. Игрок «Кливленда» был недоволен действиями оппонента, но австралиец решил не вступать в перепалку.
На счету Симмонса 4 очка, 9 подборов, 8 передач и 3 перехвата.
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