Бен Симмонс повалил Джарретта Аллена на паркет во время борьбы за мяч

Теги Кливленд Бруклин НБА видео Бен Симмонс Джарретт Аллен Баскетбол

Защитник «Нетс» Бен Симмонс агрессивно сыграл в одном из эпизодов матча с «Кавальерс» (125:117).

В первой четверти Симмонс повалил центрового Джарретта Аллена на паркет во время борьбы за мяч. Игрок «Кливленда» был недоволен действиями оппонента, но австралиец решил не вступать в перепалку.

На счету Симмонса 4 очка, 9 подборов, 8 передач и 3 перехвата.

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2 комментария

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sboku
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Айкидо в действии )
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Gaval
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талант! спортивный талант разностороннен. как бывший борец грю, карашо!
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