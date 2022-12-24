Бену Симмонсу не хватило двух передач до трипл-дабла в матче с «Милуоки»

Защитник « » Бен Симмонс был близок к трипл-даблу в матче с « » (118:100).

На счету Симмонса 12 очков, 11 подборов, 8 передач и 3 перехвата при 6 из 9 с игры за 28 минут на площадке.

«Нетс» повторили свою лучшую победную серию с момента переезда в Бруклин 10 лет назад, успех стал для команды восьмым подряд.

В третьей четверти Бен исполнил красивый евростеп и отправил мяч в корзину крюком.

Хорошие новости для Бена Симмонса – в НБА все еще можно выжить без броска. Но надо защищаться