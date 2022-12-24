Бену Симмонсу не хватило двух передач до трипл-дабла в матче с «Милуоки»

Теги Милуоки Бруклин НБА видео Бен Симмонс Баскетбол

Защитник «Бруклина» Бен Симмонс был близок к трипл-даблу в матче с «Милуоки» (118:100).

На счету Симмонса 12 очков, 11 подборов, 8 передач и 3 перехвата при 6 из 9 с игры за 28 минут на площадке.

«Нетс» повторили свою лучшую победную серию с момента переезда в Бруклин 10 лет назад, успех стал для команды восьмым подряд.

В третьей четверти Бен исполнил красивый евростеп и отправил мяч в корзину крюком.

Хорошие новости для Бена Симмонса – в НБА все еще можно выжить без броска. Но надо защищаться

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1 комментарий

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Vagant
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Когда Бен делает даже только дабл-дабл, Бруклин не проиграл ни одного матча.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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