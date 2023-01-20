Джейлен Браун забросил спасительный 3-очковый на последних секундах, Стеф Карри смазал бросок на победу

Теги Бостон Голден Стэйт НБА видео Стефен Карри Джейлен Браун Баскетбол

Прошлогодние финалисты «Бостон» и «Голден Стэйт» снова сошлись в очном противостоянии.

«Уорриорз» были близки к победе в основное время, но Джейлен Браун забросил 3-очковый при счете 103:106 за 18,1 секунды до финальной сирены.

В последнем владении «воинов» Стефен Карри атаковал из-за дуги, но промахнулся. У 2-кратного MVP в четверг 29 очков, но лишь 9 из 25 с игры и 6 из 18 из-за дуги.

Браун набрал 16 очков и 9 подборов при 6 из 18 с игры.

«Селтикс» победили в овертайме – 121:118.

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4 комментария

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Эфес Фридомович
Что с лицом чемпионы
0
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Ballboy13
Откровенно говоря Стеф не исполнял бросок на победу, а выбросил какую-то неподготовленную шляпу через руки.
+2
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+2
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Consistency
Хорфорд закрыл Стефчика в стиле праймового Кевина Лава
0
-1
-1
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Que miras, bobo?
До этого спасительного 3-очкового 1 из 9 у Брауна было. В самый важный момент попал. Просто Киллер Джей Би
0
-1
-1
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