Прошлогодние финалисты « » и « » снова сошлись в очном противостоянии.

«Уорриорз» были близки к победе в основное время, но забросил 3-очковый при счете 103:106 за 18,1 секунды до финальной сирены.

В последнем владении «воинов» атаковал из-за дуги, но промахнулся. У 2-кратного MVP в четверг 29 очков, но лишь 9 из 25 с игры и 6 из 18 из-за дуги.

Браун набрал 16 очков и 9 подборов при 6 из 18 с игры.

«Селтикс» победили в овертайме – 121:118.

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