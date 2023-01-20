Жоаким Ноа в необычном наряде посетил матч НБА в Париже

Теги Чикаго Детройт НБА фото Жоаким Ноа Баскетбол

Прославленный игрок НБА Жоаким Ноа посетил матч между «Детройтом» и «Чикаго» в Париже.

Французский экс-баскетболист предстал в необычном наряде: в кроксах, заправленных в носки штанах, халате и панаме.

Ноа выступал за «Буллс» с 2007 по 2016 год. Он признавался Лучшим оборонительным игроком НБА и был выбран в первую символическую пятерку лиги в 2014 году, два раза принимал участие в Матче всех звезд (2013, 2014).

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Фото: La Giornata Tipo

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2 комментария

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banderos
Кастует благословение для Чикаго
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
jokerino
Почему необычном? Для себя во вполне обычном!))
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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