Жоаким Ноа в необычном наряде посетил матч НБА в Париже
Прославленный игрок НБА Жоаким Ноа посетил матч между «Детройтом» и «Чикаго» в Париже.
Французский экс-баскетболист предстал в необычном наряде: в кроксах, заправленных в носки штанах, халате и панаме.
Ноа выступал за «Буллс» с 2007 по 2016 год. Он признавался Лучшим оборонительным игроком НБА и был выбран в первую символическую пятерку лиги в 2014 году, два раза принимал участие в Матче всех звезд (2013, 2014).
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Фото: La Giornata Tipo
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