Стартовый центровой «Пистонс» может пропустить матч НБА в Париже против « » из-за потери паспорта.

19-летний баскетболист пока не с командой, которая уже отправилась во Францию, но « » работает над вопросом и надеется на участие Дюрена в матче.

Встреча намечена на 19 января.

Дюрен пропустил последние пять матчей из-за травмы голеностопа, но восстановился и будет доступен для игры в Париже, если успеет прилететь.

С момента перевода в стартовый состав Джейлен набирал в среднем по 9,4 очка, 11,2 подбора и 1,6 передачи в 15 играх.

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