Джейлен Дюрен потерял паспорт и может пропустить матч «Детройта» в Париже
Стартовый центровой «Пистонс» Джейлен Дюрен может пропустить матч НБА в Париже против «Чикаго» из-за потери паспорта.
19-летний баскетболист пока не с командой, которая уже отправилась во Францию, но «Детройт» работает над вопросом и надеется на участие Дюрена в матче.
Встреча намечена на 19 января.
Дюрен пропустил последние пять матчей из-за травмы голеностопа, но восстановился и будет доступен для игры в Париже, если успеет прилететь.
С момента перевода в стартовый состав Джейлен набирал в среднем по 9,4 очка, 11,2 подбора и 1,6 передачи в 15 играх.
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