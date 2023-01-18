Джейлен Дюрен потерял паспорт и может пропустить матч «Детройта» в Париже

Теги происшествия Чикаго Детройт НБА Джейлен Дюрен Баскетбол

Стартовый центровой «Пистонс» Джейлен Дюрен может пропустить матч НБА в Париже против «Чикаго» из-за потери паспорта.

19-летний баскетболист пока не с командой, которая уже отправилась во Францию, но «Детройт» работает над вопросом и надеется на участие Дюрена в матче.

Встреча намечена на 19 января. 

Дюрен пропустил последние пять матчей из-за травмы голеностопа, но восстановился и будет доступен для игры в Париже, если успеет прилететь.

С момента перевода в стартовый состав Джейлен набирал в среднем по 9,4 очка, 11,2 подбора и 1,6 передачи в 15 играх.

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3 комментария

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гилберт
Не увидеть Париж и не умереть.
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Вася Пупкин
Ответ Sonder
у кевина попроси
сыграть вместо себя
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sonder
у кевина попроси
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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