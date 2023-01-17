Демар Дерозан планирует вернуться к матчу с «Пистонс» в четверг

Форвард « » планирует вернуться в строй после трех матчей, пропущенных из-за травмы.

33-летний баскетболист восстанавливается после повреждения четырехглавой мышцы бедра, но должен сыграть против « » в четверг. Встреча пройдет в Париже.

В нынешнем сезоне Дерозан набирает 26,1 очка, 5 подборов, 4,9 передачи и 1 перехват в среднем за матч.

НБА разрывается от сумасшедшей результативности. А, собственно, что случилось?