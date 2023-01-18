Даниил Касаткин: «В конце матча с «Зенитом» сидел и молился, чтобы парни додержали преимущество»

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Защитник МБА Даниил Касаткин в эфире тележурнала «Вид сверху» рассказал о победе над действующим чемпионом, петербургским «Зенитом» (76:75 ОТ).

«Если честно, даже не заметил, как мы отыграли 20 очков. Просто стали играть лучше, забивать свои броски, в какой-то момент поднял глаза на табло – а там равный счет.

Когда в овертайме получил пятый фол, сидел на дальнем краю скамейки и молился, чтобы парни додержали преимущество. Не представляю, как мы это сделали. У нас не было пять игроков из-за травм. Сейчас просто нет слов», – признался игрок.

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