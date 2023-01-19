Зоран Лукич – про МБА: «Без громких заявлений и фейерверков четко показали, как надо строить свой путь»

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Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич накануне матча против МБА поздравил новичка лиги с заслуженным попаданием в плей-офф.

«В первую очередь хочу поздравить МБА с полностью заслуженным попаданием в первую шестерку плей-офф в своем дебютном сезоне в Единой лиге ВТБ. Заслуженно, без громких заявлений и фейерверков, четко показали, как надо строить свой путь и добиваться нужного результата — от сотрудников клуба до команды на площадке.

После игры с «ПАРМОЙ-ПАРИ» у нас была возможность всей командой посмотреть матч между МБА и «Зенитом», детально разобрать все ситуации, возникавшие по ходу встречи, нашим игрокам и объяснить, как и что нам надо делать, если хотим достойно выступить в Москве и попробовать обыграть МБА.

Помним первое поражение в Нижнем Новгороде. Надеюсь, мы сделали правильные выводы из него и здесь в Москве шаг за шагом успеем дойти до победы», – сказал Лукич.

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