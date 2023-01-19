Акилле Полонара: «Был близок к переходу в «Виртус», вел переговоры с «Црвеной Звездой»

Теги Жальгирис Turkish Airlines EuroLeague Душко Иванович Црвена Звезда MTS Виртус Факундо Кампаццо Акилле Полонара Баскетбол

Новобранец «Жальгириса» Акилле Полонара рассказал об интересе к нему со стороны клубов Евролиги.

«Я был близок к переходу в «Виртус» минувшим летом и в январе, но не было необходимых условий. Никто не виноват. Чтобы это произошло, должна быть правильная ситуация. К сожалению, ее не было. Некоторые считают, что я не хочу переходить в «Виртус», но это неправда. Посмотрим, смогу ли я присоединиться к ним в будущем.

«Црвена Звезда»? У меня прекрасные отношения с их главным тренером Душко Ивановичем. Я вел переговоры с клубом, но для перехода было неподходящее время из-за запрета регистрировать новых игроков», – признался Полонара.

Евролига наложила санкции на «Црвену Звезду» за серьезные нарушения правил финансовой стабильности и фейр-плей (FSFPR). Новобранец клуба Факундо Кампаццо не сможет играть в турнире до марта.

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