Факундо Кампаццо: «Я остаюсь в «Црвене Звезде»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Црвена Звезда MTS Факундо Кампаццо соцсети Баскетбол

Разыгрывающий «Црвены Звезды» Факундо Кампаццо, который временно не может играть в Евролиге, прояснил свою позицию в данном вопросе.

Финансовая комиссия Евролиги наложила на «Црвену Звезду» санкции за серьезные нарушения правил финансовой стабильности и фейр-плей (FSFPR). Белградскому клубу запрещено регистрировать новых игроков и тренеров до 28 февраля 2023 года.

«Я остаюсь в «Црвене Звезде»! Я остаюсь с клубом, со своими товарищами по команде, с нашими болельщиками и с этим городом. Мы вместе будем идти к новым победам. Вперед, Црвена Звезда!» – написал Кампаццо в соцсетях.

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2 комментария

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Джонни-массажист
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Кампаццо- Но я, я остаюсь.
Там, где мне хочется быть.
И пусть я немного боюсь,
Но я, я остаюсь......
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Свежий
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Перед глазами сразу всплыла эта сцена:
https://youtu.be/9bD7z3-4c9E
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