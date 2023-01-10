Факундо Кампаццо: «Я остаюсь в «Црвене Звезде»

Разыгрывающий «Црвены Звезды» , который временно не может играть в , прояснил свою позицию в данном вопросе.

Финансовая комиссия Евролиги наложила на «Црвену Звезду» санкции за серьезные нарушения правил финансовой стабильности и фейр-плей (FSFPR). Белградскому клубу запрещено регистрировать новых игроков и тренеров до 28 февраля 2023 года.

«Я остаюсь в «Црвене Звезде»! Я остаюсь с клубом, со своими товарищами по команде, с нашими болельщиками и с этим городом. Мы вместе будем идти к новым победам. Вперед, !» – написал Кампаццо в соцсетях.

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