Факундо Кампаццо: «Я остаюсь в «Црвене Звезде»
Разыгрывающий «Црвены Звезды» Факундо Кампаццо, который временно не может играть в Евролиге, прояснил свою позицию в данном вопросе.
Финансовая комиссия Евролиги наложила на «Црвену Звезду» санкции за серьезные нарушения правил финансовой стабильности и фейр-плей (FSFPR). Белградскому клубу запрещено регистрировать новых игроков и тренеров до 28 февраля 2023 года.
«Я остаюсь в «Црвене Звезде»! Я остаюсь с клубом, со своими товарищами по команде, с нашими болельщиками и с этим городом. Мы вместе будем идти к новым победам. Вперед, Црвена Звезда!» – написал Кампаццо в соцсетях.
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Там, где мне хочется быть.
И пусть я немного боюсь,
Но я, я остаюсь......
https://youtu.be/9bD7z3-4c9E