Маршалл Гликман: «Если у Кампаццо есть жалоба, он должен поговорить со своими агентами»
Генеральный директор Евролиги Маршалл Гликман прокомментировал ситуацию вокруг разыгрывающего «Црвены звезды» Факундо Кампаццо.
Финансовая комиссия Евролиги наложила на «Црвену Звезду» санкции за долги по зарплате игрокам. Белградскому клубу запрещено регистрировать новых игроков (включая Кампаццо) и тренеров до 28 февраля 2023 года.
«Вопрос не в том, может ли Кампаццо играть или нет. Это решение не имело никакого отношения к Кампаццо. Мы должны поддерживать целостность системы, особенно в ситуации, когда мы следуем просьбе Финансовой комиссии. Поэтому я не считаю, что генеральному директору уместно вмешиваться и менять давно установленные правила.
Он прислал мне письмо на электронную почту. Оно было очень вежливым и учтивым. Я отправил ему развернутый ответ с объяснением ситуации. Лично мне очень жаль Кампаццо. Очевидно, нам всем хотелось бы видеть его на площадке, но я не считаю, что должен был вмешиваться только поэтому.
Моя работа состоит в том, чтобы защищать интересы всех игроков, коллективно. Если у Кампаццо есть жалоба, он должен поговорить со своими агентами, потому что они были хорошо осведомлены об этой ситуации», – сказал Гликман.
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