Маршалл Гликман: «Если у Кампаццо есть жалоба, он должен поговорить со своими агентами»

Генеральный директор Маршалл Гликман прокомментировал ситуацию вокруг разыгрывающего «Црвены звезды» .

Финансовая комиссия Евролиги наложила на « » санкции за долги по зарплате игрокам. Белградскому клубу запрещено регистрировать новых игроков (включая Кампаццо) и тренеров до 28 февраля 2023 года.

«Вопрос не в том, может ли Кампаццо играть или нет. Это решение не имело никакого отношения к Кампаццо. Мы должны поддерживать целостность системы, особенно в ситуации, когда мы следуем просьбе Финансовой комиссии. Поэтому я не считаю, что генеральному директору уместно вмешиваться и менять давно установленные правила.

Он прислал мне письмо на электронную почту. Оно было очень вежливым и учтивым. Я отправил ему развернутый ответ с объяснением ситуации. Лично мне очень жаль Кампаццо. Очевидно, нам всем хотелось бы видеть его на площадке, но я не считаю, что должен был вмешиваться только поэтому.

Моя работа состоит в том, чтобы защищать интересы всех игроков, коллективно. Если у Кампаццо есть жалоба, он должен поговорить со своими агентами, потому что они были хорошо осведомлены об этой ситуации», – сказал Гликман.

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