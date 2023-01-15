Джон Уолл пропустит 2 недели из-за травмы мышц живота
Разыгрывающий «Клипперс» Джон Уолл не примет участия в ближайших матчах команды из-за травмы.
32-летний баскетболист повредил мышцы живота. Повторное обследование состоится через две недели. Таким образом, Уолл пропустит как минимум 9 матчей.
В нынешнем сезоне разыгрывающий набирает 11,4 очка, 5,3 передачи и 2,7 подбора в среднем за встречу.
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