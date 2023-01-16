Сергей Базаревич: «Из-за глуповатых потерь упустили возможность вести после первой половины с большим преимуществом»
Главный тренер «Самары» Сергей Базаревич отметил прогресс своей команды после домашнего поражения от УНИКСа (74:86).
«Считаю, мы играем лучше, мы прибавляем, игра стала более управляемой.
Играли с правильной энергией. Но из-за каких-то глуповатых потерь упустили возможность вести после первой половины с достаточно большим преимуществом. А во второй половине сказались размер УНИКСа и опыт соперника.
Неожиданна ли для меня игра в первой половине? Нет, неожиданного для меня ничего не было, я вижу, как команда тренируется, и у нас было время потренироваться — мы хотели победить», – сказал Базаревич.
«Это моя отдушина, я в этом нашел себя». Тренер «Химок» ездит на машине Кондрашина и мечтает возродить его школу
Комментарии