Сергей Базаревич: «Из-за глуповатых потерь упустили возможность вести после первой половины с большим преимуществом»

Теги УНИКС Сергей Базаревич Единая лига ВТБ Самара Баскетбол

Главный тренер «Самары» Сергей Базаревич отметил прогресс своей команды после домашнего поражения от УНИКСа (74:86).

«Считаю, мы играем лучше, мы прибавляем, игра стала более управляемой.

Играли с правильной энергией. Но из-за каких-то глуповатых потерь упустили возможность вести после первой половины с достаточно большим преимуществом. А во второй половине сказались размер УНИКСа и опыт соперника.

Неожиданна ли для меня игра в первой половине? Нет, неожиданного для меня ничего не было, я вижу, как команда тренируется, и у нас было время потренироваться — мы хотели победить», – сказал Базаревич.

«Это моя отдушина, я в этом нашел себя». Тренер «Химок» ездит на машине Кондрашина и мечтает возродить его школу

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