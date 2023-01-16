Сергей Базаревич: «Из-за глуповатых потерь упустили возможность вести после первой половины с большим преимуществом»

Главный тренер «Самары» отметил прогресс своей команды после домашнего поражения от (74:86).

«Считаю, мы играем лучше, мы прибавляем, игра стала более управляемой.

Играли с правильной энергией. Но из-за каких-то глуповатых потерь упустили возможность вести после первой половины с достаточно большим преимуществом. А во второй половине сказались размер УНИКСа и опыт соперника.

Неожиданна ли для меня игра в первой половине? Нет, неожиданного для меня ничего не было, я вижу, как команда тренируется, и у нас было время потренироваться — мы хотели победить», – сказал Базаревич.

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