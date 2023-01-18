Вадим Стубеда – о матче с «Самарой»: «Минску» хочется перейти в следующий этап с еще одной победой»

Теги Минск Единая лига ВТБ Самара Вадим Стубеда Баскетбол

Центровой «Минска» Вадим Стубеда поделился ожиданиями от матча Лиги ВТБ с «Самарой».

«Нам предстоит заключительный матч первого этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Конечно, хочется перейти в следующий этап с еще одной победой.

Мы проделали долгий путь из Краснодара, но у нас впереди день на подготовку. Настрой у команды боевой. Будем сражаться до конца», – заявил Стубеда.

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