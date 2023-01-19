Никола Миротич объявил о завершении карьеры в сборной Испании

Теги Хорхе Гарбахоса Барселона сборная Испании Никола Миротич Лоренцо Браун Баскетбол

Форвард «Барселоны» Никола Миротич в интервью Mundo Deportivo подтвердил, что не вернется в сборную Испании.

«Я не играл с ними много лет и решил отдать всего себя клубу. Летом было много личных дел, семья, бизнес. К тому же, я в таком возрасте, особенно после травмы и всего прочего, в котором не вижу себя в сборной.

Я разговаривал с Хорхе Гарбахосой перед тем, как они пригласили в сборную Лоренцо Брауна. Он спросил меня, собираюсь ли я вернуться. Он хотел подтвердить, что я не собираюсь возвращаться. Поэтому они выбрали другого игрока», –  рассказал Миротич.

В составе сборной Испании Миротич принял участие в двух крупных международных турнирах, завоевав золото на Евробаскете-2015 и бронзу на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

Золотое поколение сборной Испании подарило много классных воспоминаний. Спасибо ему за это

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