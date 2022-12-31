Евролига подтвердила, что Никола Миротич заступил в аут перед спасительным 3-очковым в матче с «Црвеной Звездой»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Барселона Црвена Звезда MTS судьи Никола Миротич Баскетбол

Форвард «Барселоны» Никола Миротич перевел матч с «Црвеной Звездой» в овертайм, забросив 3-очковый за 2 секунды до конца основного времени встречи (84:84).

Матч закончился победой «Барселоны» в дополнительной пятиминутке со счетом 99:94.

Евролига на официальном сайте подтвердила появившуюся ранее информацию, что Миротич заступил в аут перед спасительным дальним броском.

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