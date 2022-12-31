Душко Иванович – о заступе Миротичем в аут перед спасительным броском: «Нам это уже не поможет»

Главный тренер « » высказался по поводу заступа форвардом «Барселоны» в аут перед спасительным 3-очковым в матче между командами.

«Если это правда, что Миротич наступил на линию, нам это уже не поможет... Конечно, никто не станет аннулировать результат матча.

Я не мог видеть этого со своей позиции. А вообще, мы могли выиграть матч еще до этого броска, но у нас не получилось.

Играть надо ровно 40 минут, делая это с полной концентрацией. Мы должны извлечь урок из этого матча, чтобы стать лучше. План состоял в том, чтобы сфолить во время финального владения «Барселоны». Мы этого не осуществили, хотя все, что предприняли игроки, было сделано с правильными намерениями. Я никого не виню. Филипп Петрушев, который должен был нарушить правила, сделал все, что мог, такие вещи случаются в баскетболе… Сейчас наши ребята очень расстроены, но завтра они станут еще сильнее», – заявил Иванович.

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