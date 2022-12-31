Душко Иванович – о заступе Миротичем в аут перед спасительным броском: «Нам это уже не поможет»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Барселона Душко Иванович Црвена Звезда MTS судьи Никола Миротич Филип Петрушев Баскетбол

Главный тренер «Црвены Звезды» Душко Иванович высказался по поводу заступа форвардом «Барселоны» Николой Миротичем в аут перед спасительным 3-очковым в матче Евролиги между командами.

«Если это правда, что Миротич наступил на линию, нам это уже не поможет... Конечно, никто не станет аннулировать результат матча.

Я не мог видеть этого со своей позиции. А вообще, мы могли выиграть матч еще до этого броска, но у нас не получилось.

Играть надо ровно 40 минут, делая это с полной концентрацией. Мы должны извлечь урок из этого матча, чтобы стать лучше. План состоял в том, чтобы сфолить во время финального владения «Барселоны». Мы этого не осуществили, хотя все, что предприняли игроки, было сделано с правильными намерениями. Я никого не виню. Филипп Петрушев, который должен был нарушить правила, сделал все, что мог, такие вещи случаются в баскетболе… Сейчас наши ребята очень расстроены, но завтра они станут еще сильнее», – заявил Иванович.

«Кливленд» – реальная топ-команда НБА. Как работают суперзащита Аллена-Мобли и атака Митчелла-Гарлэнда?

«Работаю с психологом: с детства в нас заложены неправильные программы». Иван Лазарев попробовал киберспорт и вернулся в баскетбол

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий